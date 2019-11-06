Zum Inhalt springenBarrierefrei
Broti & Pacek - Irgendwas ist immer

Staffel 2Folge 1vom 06.11.2019
Verschwörung

Folge 1: Verschwörung

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Broti ist auf einem Gesundheitstrip, denn Statistiken sagen aus, dass Frauen im Allgemeinen besser dran sind als Männer. Kurzentschlossen tritt er einer Yoga-Frauengruppe bei und will nun natürlich auch Pacek "bekehren". Der ist der Meinung, die gesamte Frauenwelt habe sich gegen ihn verschworen: erst die Polizistin, dann die Frau vom Abschleppdienst, dann die TÜV-Beamtin und zu guter Letzt die Dame vom Gesundheitsamt ... Rechte: Sat.1

