Staffel 2Folge 1vom 06.11.2019
Broti & Pacek - Irgendwas ist immer
Folge 1: Verschwörung
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Broti ist auf einem Gesundheitstrip, denn Statistiken sagen aus, dass Frauen im Allgemeinen besser dran sind als Männer. Kurzentschlossen tritt er einer Yoga-Frauengruppe bei und will nun natürlich auch Pacek "bekehren". Der ist der Meinung, die gesamte Frauenwelt habe sich gegen ihn verschworen: erst die Polizistin, dann die Frau vom Abschleppdienst, dann die TÜV-Beamtin und zu guter Letzt die Dame vom Gesundheitsamt ... Rechte: Sat.1
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12