Broti & Pacek - Irgendwas ist immer

Staffel 2Folge 13vom 06.11.2019
Gewissensbisse

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Pacek ist hellauf begeistert, weil er auf einem Ärztekongress die Möglichkeit hat, mit Prof. Manstein, dem Guru der Schönheitschirurgen, zu sprechen. Als er ihm seine Visitenkarte zeigt, sucht Manstein jedoch sofort das Weite. Pacek kann sich dieses Verhalten beim besten Willen nicht erklären. Broti ärgert sich unterdessen darüber, dass sein Fahrrad gestohlen wurde. Als die Polizei das Diebesgut schließlich bei einem von seinen Patienten findet, hat der Arzt Mitleid ... Rechte: Sat.1

