Broti & Pacek - Irgendwas ist immer

Staffel 2Folge 14vom 06.11.2019
Folge 14: Das Buch des Lebens

Folge 14: Das Buch des Lebens

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Broti ersteht beim Trödler einen Nachttisch, in dessen Schublade er ein altes Buch entdeckt. Beim Lesen fällt ihm auf, dass das Buch von ihm handeln könnte. Die Hauptfigur ist Arzt und steckt voller Träume und Sehnsüchte - wie Broti. Pacek trifft seinen alten Kommilitonen Klaus, der kurz vor der Hochzeit mit Karin - Paceks ehemaliger Flamme - steht. Als Klaus ihn bittet, ihm ein Alibi zu verschaffen, verstrickt sich Pacek unversehens in eine verworrene Lügengeschichte ... Rechte: Sat.1

