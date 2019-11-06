Staffel 2Folge 14vom 06.11.2019
Broti & Pacek - Irgendwas ist immer
Folge 14: Das Buch des Lebens
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Broti ersteht beim Trödler einen Nachttisch, in dessen Schublade er ein altes Buch entdeckt. Beim Lesen fällt ihm auf, dass das Buch von ihm handeln könnte. Die Hauptfigur ist Arzt und steckt voller Träume und Sehnsüchte - wie Broti. Pacek trifft seinen alten Kommilitonen Klaus, der kurz vor der Hochzeit mit Karin - Paceks ehemaliger Flamme - steht. Als Klaus ihn bittet, ihm ein Alibi zu verschaffen, verstrickt sich Pacek unversehens in eine verworrene Lügengeschichte ... Rechte: Sat.1
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12