Staffel 2Folge 5vom 06.11.2019
Broti & Pacek - Irgendwas ist immer
Folge 5: Samenraub
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Broti und Sabine verbringen einen romantischen Abend, der damit endet, dass die beiden im Bett landen. Unmittelbar nach dem Sex nimmt Sabine merkwürdige Körperstellungen ein und erklärt dem verwirrten Arzt, dass diese Verrenkungen die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft erhöhen. Pacek kümmert sich unterdessen um die Gräfin Lydia von Monteverdi. Als Entlohnung für eine körperliche Generalüberholung fordert der Mediziner von der 59-Jährigen einen Adelstitel ... Rechte: Sat.1
