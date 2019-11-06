Staffel 2Folge 6vom 06.11.2019
Broti & Pacek - Irgendwas ist immer
Folge 6: Waschen, Schneiden, Umlegen
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Durch sein beherztes Eingreifen hat Pacek bei einem Restaurantbesuch dem Italiener Don Fernando das Leben gerettet, als dieser gerade an einem Stück Fleisch zu ersticken drohte. Zum Dank löst der Südländer ein paar von Paceks Problemen - allerdings offensichtlich auf sehr unkonventionelle Weise ... Rechte: Sat.1
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12