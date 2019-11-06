Zum Inhalt springenBarrierefrei
Broti & Pacek - Irgendwas ist immer

Staffel 2Folge 9vom 06.11.2019
Vorübergehend verstorben

Folge 9: Vorübergehend verstorben

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Broti staunt nicht schlecht, als er eines Tages per Kurier einen Blumenkranz als Beileidsbekundung bekommt. Doch damit nicht genug - nur kurze Zeit später muss er seine eigene Todesanzeige in der Zeitung lesen. Währenddessen freut sich Pacek auf seinen ersten Auftritt im Hanseatic-Club. In Anbetracht der Mühen, die er in den letzten Monaten für diese Einladung auf sich genommen hat, ist es eine herbe Enttäuschung für ihn, als er von keinem der anwesenden Gäste beachtet wird ...

