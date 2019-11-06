Zum Inhalt springenBarrierefrei
Broti & Pacek - Irgendwas ist immer

Staffel 2Folge 10vom 06.11.2019
Broti & Pacek - Irgendwas ist immer

Folge 10: Nein, ich will

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Paceks Eltern haben ihren Besuch angekündigt und bringen ihren Sohnemann damit in ziemliche Schwierigkeiten. Woher soll er in kürzester Zeit die von ihnen sehnlichst erwartete Schwiegertochter auftreiben? Broti hat unterdessen ganz andere Sorgen, weil ihm seine Hilfsbereitschaft wieder einmal nichts als Probleme gebracht hat. Um derartige Situationen in Zukunft zu vermeiden, belegt er einen Volkshochschulkurs mit dem klingenden Titel "Lerne, nein zu sagen!".

