Staffel 2Folge 11vom 06.11.2019
LauschangriffJetzt ohne Werbung streamen
Broti & Pacek - Irgendwas ist immer
Folge 11: Lauschangriff
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Paceks Flamme Judith hat die Fähigkeit, anderen Leuten von den Lippen abzulesen. Pacek weiß das geschickt einzusetzen, um so an die aktuellsten Börseninformationen zu kommen. Als in ihm die Eifersucht nagt, weil sein "Busenfreund" Brotesser plötzlich lieber mit Willi um die Häuser zieht, engagiert er Judith, um die beiden belauschen zu lassen ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Broti & Pacek - Irgendwas ist immer
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1