Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Broti & Pacek - Irgendwas ist immer

Staffel 2Folge 2vom 06.11.2019
Joyn Plus
Frauenalarm

FrauenalarmJetzt ohne Werbung streamen

Broti & Pacek - Irgendwas ist immer

Folge 2: Frauenalarm

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Pacek lernt auf einer Party die attraktive Annabell kennen - und lässt sich von ihr verführen. Leider ist sie die Ehefrau von Professor Schenkenberg, mit dem Pacek in Kürze zusammenarbeiten wird. Broti ist dagegen im siebten Himmel, hat er sich doch in Beate verguckt. Schnellstens richtet sie sich in der Villa häuslich ein ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Broti & Pacek - Irgendwas ist immer

Broti & Pacek - Irgendwas ist immer

Alle 2 Staffeln und Folgen