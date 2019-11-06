Staffel 2Folge 2vom 06.11.2019
Broti & Pacek - Irgendwas ist immer
Folge 2: Frauenalarm
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Pacek lernt auf einer Party die attraktive Annabell kennen - und lässt sich von ihr verführen. Leider ist sie die Ehefrau von Professor Schenkenberg, mit dem Pacek in Kürze zusammenarbeiten wird. Broti ist dagegen im siebten Himmel, hat er sich doch in Beate verguckt. Schnellstens richtet sie sich in der Villa häuslich ein ... Rechte: Sat.1
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1