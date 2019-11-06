Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Broti & Pacek - Irgendwas ist immer

Staffel 2Folge 4vom 06.11.2019
Joyn Plus
Angsthasen und andere Helden

Angsthasen und andere HeldenJetzt ohne Werbung streamen

Broti & Pacek - Irgendwas ist immer

Folge 4: Angsthasen und andere Helden

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Broti und Pacek geraten in eine Auseinandersetzung zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Porschefahrer. Broti greift sofort ein und verpasst dem Porschefahrer einen Kinnhaken, sodass der k.o. geht. Am nächsten Tag taucht die Fahrradfahrerin in der Praxis auf, um sich bei ihrem Retter zu bedanken. Es kommt zu einer Verwechslung, und schon lässt sich Pacek als Held feiern ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Broti & Pacek - Irgendwas ist immer

Broti & Pacek - Irgendwas ist immer

Alle 2 Staffeln und Folgen