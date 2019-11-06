Staffel 2Folge 4vom 06.11.2019
Angsthasen und andere HeldenJetzt ohne Werbung streamen
Broti & Pacek - Irgendwas ist immer
Folge 4: Angsthasen und andere Helden
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Broti und Pacek geraten in eine Auseinandersetzung zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Porschefahrer. Broti greift sofort ein und verpasst dem Porschefahrer einen Kinnhaken, sodass der k.o. geht. Am nächsten Tag taucht die Fahrradfahrerin in der Praxis auf, um sich bei ihrem Retter zu bedanken. Es kommt zu einer Verwechslung, und schon lässt sich Pacek als Held feiern ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Broti & Pacek - Irgendwas ist immer
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1