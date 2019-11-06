Zum Inhalt springenBarrierefrei
Broti & Pacek - Irgendwas ist immer

Staffel 2Folge 7vom 06.11.2019
Ruhm und Ehre

Folge 7: Ruhm und Ehre

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Pacek glaubt, dass eine seiner Patientinnen von Beruf Journalistin ist und undercover recherchiert. Natürlich setzt der ambitionierte Arzt alles daran, um in ihrem Artikel über die besten Schönheitschirurgen der Stadt erwähnt zu werden. Broti kümmert sich unterdessen um den TV-Star Tom Kruse, der unbedingt unerkannt bleiben möchte ... Rechte: Sat.1

