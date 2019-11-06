Staffel 2Folge 7vom 06.11.2019
Ruhm und EhreJetzt ohne Werbung streamen
Broti & Pacek - Irgendwas ist immer
Folge 7: Ruhm und Ehre
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Pacek glaubt, dass eine seiner Patientinnen von Beruf Journalistin ist und undercover recherchiert. Natürlich setzt der ambitionierte Arzt alles daran, um in ihrem Artikel über die besten Schönheitschirurgen der Stadt erwähnt zu werden. Broti kümmert sich unterdessen um den TV-Star Tom Kruse, der unbedingt unerkannt bleiben möchte ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Broti & Pacek - Irgendwas ist immer
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1