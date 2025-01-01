Vor TV
BTK - Im Kopf von Dennis Rader
1 StaffelAb 16
"Bind, Torture, Kill" - Dennis Rader, bekannt als der BTK-Killer, hat sich sein Alias selbst gegeben. Es steht für seine Vorgehensweise, wenn ihm ein Opfer in die Falle geht: fesseln, foltern, töten. Wie tickt so ein Mensch? Die Psychologin Dr. Katherine Ramsland hatte über zehn Jahre lang Kontakt zu Rader, während dieser in Haft saß. Sie gibt Einblicke in die Abgründe einer Mörderseele.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2022
