Buchstaben Battle
43 Min.Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Wayne Carpendale, Nina Moghaddam, Susan Sideropoulos und Thore Schölermann) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1 emotions