Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Buchstaben Battle

Mickie, Martina, Alexander versus Laura, Stephan, Enie

SAT.1
Mickie, Martina, Alexander versus Laura, Stephan, Enie

Mickie, Martina, Alexander versus Laura, Stephan, EnieJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Mickie, Martina, Alexander versus Laura, Stephan, Enie

43 Min.Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Mickie Krause, Alexander Hold, Laura Karasek, Enie van de Meiklokjes) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

Alle verfügbaren Folgen