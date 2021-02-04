Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Buchstaben Battle

Simon, Stefan, Simon versus Johanna, Nadine, Aleksandra

SAT.1Folge vom 04.02.2021
Simon, Stefan, Simon versus Johanna, Nadine, Aleksandra

Simon, Stefan, Simon versus Johanna, Nadine, AleksandraJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Folge vom 04.02.2021: Simon, Stefan, Simon versus Johanna, Nadine, Aleksandra

43 Min.Folge vom 04.02.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Simon Gosejohann, Simon Pearce, Johanna Klum und Aleksandra Bechtel) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

Alle verfügbaren Folgen