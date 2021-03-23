Zum Inhalt springenBarrierefrei
Buchstaben Battle

Ulla, Frank, Chris versus Caroline, Sabrina, Antoine

SAT.1
Folge vom 23.03.2021
Ulla, Frank, Chris versus Caroline, Sabrina, Antoine

Ulla, Frank, Chris versus Caroline, Sabrina, AntoineJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Folge vom 23.03.2021: Ulla, Frank, Chris versus Caroline, Sabrina, Antoine

43 Min.
Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Ulla Kock am Brink, Chris Wackert, Caroline Frier und Antoine Monot Jr.) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause. Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi.

