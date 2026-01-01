Zum Inhalt springenBarrierefrei
Buchstaben Battle

SAT.1
Ali, Dalibor, Alina versus Simon, Jessica, Meltem

41 Min.Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Ali Güngörmüs, Alina Merkau, Simon Gosejohann und Meltem Kaptan) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

