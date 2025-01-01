Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mario, Marvin, Sonya versus Nicole, Daniela, Ali

43 Min.Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Mario Basler, Sonya Kraus, Nicole Jäger und Ali Güngörmüs) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

