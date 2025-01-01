Zum Inhalt springenBarrierefrei
Buchstaben Battle

Wilson Gonzalez, Manuela, Oliver versus Nilam, Keith, Janin

Wilson Gonzalez, Manuela, Oliver versus Nilam, Keith, Janin

43 Min.Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Oliver Wnuk, Nilam Farooq und Janin Ullmann) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

