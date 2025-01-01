Ross, Rene, Esther versus Kai, Simona, AngelinaJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Ross, Rene, Esther versus Kai, Simona, Angelina
41 Min.Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Ross Antony, Esther Schweins, Kai Schumann und Angelina Kirsch) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
