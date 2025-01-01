Zum Inhalt springenBarrierefrei
Buchstaben Battle

Ross, Rene, Esther versus Kai, Simona, Angelina

SAT.1
Ross, Rene, Esther versus Kai, Simona, Angelina

Ross, Rene, Esther versus Kai, Simona, Angelina

Buchstaben Battle

Ross, Rene, Esther versus Kai, Simona, Angelina

41 Min.Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Ross Antony, Esther Schweins, Kai Schumann und Angelina Kirsch) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

