Buchstaben Battle

Jeannine, Thomas, Viviane versus Jan, Jessica, Stefan

SAT.1 emotions
31 Min.Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Jeannine Michaelsen, Viviane Geppert, Jan Sosniok und Stefan Gödde) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

