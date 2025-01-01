Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Buchstaben Battle

Jana, Tristan, Johanna versus David, Laura, Bernd

SAT.1
Jana, Tristan, Johanna versus David, Laura, Bernd

Jana, Tristan, Johanna versus David, Laura, BerndJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Jana, Tristan, Johanna versus David, Laura, Bernd

43 Min.Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Jana Schölermann, Johanna Klum, David Werker und Bernd Stelter) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

Alle verfügbaren Folgen