Bull: Genialer Psychologe mit fragwürdiger Moralvorstellung
Dr. Jason Bull ist Spezialist für die Analyse von Jury-Mitgliedern bei Gerichtsprozessen. Durch geschickte Analyse-Fähigkeiten nimmt er Einfluss auf das Verhandlungsergebnis - Doch das steht nicht immer in Einklang mit guter Moral.
Michael Weatherly schlüpft in die Rolle des Analytikers Bull und betreibt mit Trial Analysis Corporation (TAC) eine erfolgreiche Beraterfirma. Diese hat sich auf die Beratung von Angeklagten bei Prozessen mit Geschworenen spezialisiert. Doch handelt es sich hier nicht um Rechtsberatung im klassischen Sinne. Vielmehr geht es darum, die Geschworenen durch diverse kleinere und größere Tricks zugunsten des Klienten von Bull zu beeinflussen.
Ergänzt wird das Team der Beraterfirma um Bulls Ex-Schwager und Anwalt Benjamin „Benny“ Colón und Marissa Morgan, eine ehemalige Homeland-Security-Mitarbeiterin. Ex-FBI-Agentin Danielle „Danny” James gehört ebenso zu Trial Analysis wie die Computerspezialistin Cable McCory. Für die passende Optik sorgt der frühere Footballspieler und Stylist Chunk Palmer. Im Serienverlauf übernimmt Palmer die Rolle des Anwaltes von Bull.
Crime-Erfahrung par excellence
Michael Weatherly ist den meisten Zuschauer*Innen sicherlich vor allem durch seine langjährige Rolle als Navy-Agent Anthony DiNozzo in Navy CIS bekannt. Gemeinsam mit Mark Harmon als Special Agent Leroy Jethro Gibbs löste er 13 Jahre lang Mordfälle, ehe er im Januar 2016 die Serie verließ. Acht Monate später übernahm er die Rolle des Dr. Jason Bull.
Die erste Staffel der US-amerikanischen Fernsehserie lief im September 2016 auf CBS im TV. In Deutschland liefen die ersten Episoden von Bull im Januar 2017 auf dem Pay-TV-Sender 13th Street. Die deutsche Free-TV-Premiere erfolgte im August 2018 in Sat.1.
Im April 2021 hat CBS die Produktion einer sechsten Staffel angekündigt. Gleichzeitig aber auch verkündet, dass Weatherly für Staffel 6 ein letztes Mal in die Rolle des TV-Psychologen Bull schlüpfen wird. Die Serie wird nicht für eine siebte Staffel verlängert und endet nach insgesamt 125 Episoden.
Sat.1 hat die Ausstrahlung ab Staffel 4 eingestellt. Staffel 5 und Staffel 6 könnt ihr euch aber jederzeit auf Joyn anschauen.
Wahrer Kern und starkes Team
Die Crime-Serie basiert im Kern auf dem Leben des US-amerikanischen Psychologen und Fernsehmoderators Phil McGraw, auch bekannt als “Dr. Phil”. Vor seiner Karriere im TV war Phil McGraw als sogenannter trial consultant tätig, also als Berater für Gerichtsprozesse.
Michael Weatherly glänzt in den einzelnen Episoden als Hauptdarsteller. Doch auch der beste Hauptcharakter braucht ein starkes Team an seiner Seite - So geschehen auch bei Bull. Weitere Hauptrollen sind mit Freddy Rodriguéz als Benny Cólon und Geneva Carr als Marissa Morgan besetzt worden. Als Autor und Produzent der US-Serie ist Paul Attanasio tätig.
Navy CIS-Star Michael Weatherly ist Dr. Jason Bull. Die spannenden Kriminalfälle des genialen Gerichtspsychologen könnt ihr euch jetzt auf Joyn und bei Joyn PLUS+ anschauen.