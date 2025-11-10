Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
bullyparade

Folge 1

ProSieben FUNStaffel 4Folge 1vom 10.11.2025
Joyn Plus
Folge 1

Folge 1Jetzt ohne Werbung streamen

bullyparade

Folge 1: Folge 1

25 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12

"Das Traumschiff", "Sissi", "Pawel & Bronko" - die "bullyparade" ist längst Kult. Michael "Bully" Herbig, Rick Kavanian und Christian Tramitz machen vor nichts Halt und nehmen alles und jeden gnadenlos auf die Schippe. Das Spaß-Trio ist nicht nur vor der Kamera aktiv: Bully führt auch Regie, und alle drei Comedians schreiben viele ihrer Gags selbst.

Alle Staffeln im Überblick

bullyparade
ProSieben FUN
bullyparade

bullyparade

Alle 3 Staffeln und Folgen