Rotkäppchen und der Austauschwolf aus SibirienJetzt ohne Werbung streamen
bullyparade
Folge 3: Rotkäppchen und der Austauschwolf aus Sibirien
23 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12
"Das Traumschiff", "Sissi", "Pawel & Bronko" - die "bullyparade" ist längst Kult. Michael "Bully" Herbig, Rick Kavanian und Christian Tramitz machen vor nichts Halt und nehmen alles und jeden gnadenlos auf die Schippe. Das Spaß-Trio ist nicht nur vor der Kamera aktiv: Bully führt auch Regie, und alle drei Comedians schreiben viele ihrer Gags selbst.
Alle Staffeln im Überblick
bullyparade
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben