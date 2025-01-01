Bus Babes
Folge 3: Folge 3
87 Min.Ab 12
Bei Jule stehen heute gleich zwei Fahrten auf dem Plan: Mit den maskierten Rockern von Hämatom geht es auf Clubtour nach Emden, Kiel und Rostock. Anschließend müssen die Apokalyptischen Reiter aus Weimar einmal quer durch die Republik. Bei Diesel-Diva Petra hingegen ist Großputz im Bus angesagt, und für Alpenprinzessin Julia aus Linz geht es mit einer Krankenhaus-Belegschaft nach Wien. Bei Küken Julia aus Bramsche herrscht Aufregung: Ihre erste Autobahnfahrt steht bevor.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins