Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bus Babes

Folge 1

Kabel EinsStaffel 2Folge 1vom 14.07.2024
Folge 1

Folge 1Jetzt kostenlos streamen

Bus Babes

Folge 1: Folge 1

88 Min.Folge vom 14.07.2024Ab 12

Bus Babe Julia fährt 40 Kollegen einer Linzer Elektrotechnik-Firma zum Betriebs-Ausflug nach Salzburg. Rocker Babe Jule aus Oberfranken holt mit Vater Herb die Band Saltatio Mortis in Karlsruhe ab und steuert sie zum Festival an die Ostsee. Petra aus dem Landkreis Cuxhaven bringt 40 Schützen zum Ball nach Bremerhaven. Und Küken Sabrina aus der Pfalz ist mit Bruder Max auf dem Weg ins 50 Kilometer entfernte Waldsee, um eine Handballmannschaft zu einem wichtigen Spiel zu bringen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Bus Babes
Kabel Eins
Bus Babes

Bus Babes

Alle 2 Staffeln und Folgen