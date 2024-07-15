Bus Babes
Folge 3: Folge 3
88 Min.Folge vom 15.07.2024Ab 12
Ballermann-Feeling im Party-Bus. Moni, die Chefin der Nacht, bringt heute Schlagerfans zum Konzert von Mallorca-Star Mickie Krause. Für Alpenprinzessin Julia steht eine außergewöhnliche Tour an. Das Bus Babe hat selbst eine Fahrt von Österreich nach Prag geplant und organisiert. Der Weg in die 300 Kilometer entfernte tschechische Hauptstadt hat aber so seine Tücken. Und Diesel-Diva Petra braucht heute Nerven aus Stahl, denn sie muss sich um zehn Doggen kümmern ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bus Babes
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins