CashDay
Folge 1: Folge 1
25 Min.Folge vom 08.06.2020Ab 6
Drei Fragen. 500 Euro. In ganz normalen Alltagssituationen lauern die Lockvögel Nora Boeckler und Tilo Ben ihren ahnungslosen Kandidaten mit versteckter Kamera auf, bringen sie in witzige Situationen, bevor die Moderatoren Claire Oelkers und Kevin Ray die Sache auflösen und die Überraschten zum spontanen Quiz einladen. Dabei müssen die unverhofften Teilnehmer nur drei Fragen richtig beantworten, um 500 Euro zu kassieren. Der Haken: Die Fragen beziehen sich auf das zuvor Erlebte.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
CashDay
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Altersfreigabe:
6