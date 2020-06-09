Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
CashDay

Folge 2

ProSiebenStaffel 1Folge 2vom 09.06.2020
Folge 2

Folge 2Jetzt kostenlos streamen

CashDay

Folge 2: Folge 2

25 Min.Folge vom 09.06.2020Ab 6

Drei Fragen. 500 Euro. In ganz normalen Alltagssituationen lauern die Lockvögel Nora Boeckler und Tilo Ben ihren ahnungslosen Kandidaten mit versteckter Kamera auf, bringen sie in witzige Situationen, bevor die Moderatoren Claire Oelkers und Kevin Ray die Sache auflösen und die Überraschten zum spontanen Quiz einladen. Dabei müssen die unverhofften Teilnehmer nur drei Fragen richtig beantworten, um 500 Euro zu kassieren. Der Haken: Die Fragen beziehen sich auf das zuvor Erlebte.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

CashDay
ProSieben
CashDay

CashDay

Alle 1 Staffeln und Folgen