Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf
Castillo ist ein junger Drache, der im tiefsten Mittelalter mit seinem Wissensdurst und seinen genialen Erfindungen für frischen Wind sorgt. Castillo erfindet nicht nur den Kartoffeldruck, als er dem Abt helfen will, sein neues Buch zu vervielfältigen; für eine große Sensation sorgt der geniale Drache auch mit der Erfindung des Speiseeis, als der Palastkoch Fruchtsalat über Castillos neu entwickelte Klimaanlage schüttet. Bei seinen Abenteuern findet Castillo laufend unerwartete Lösungen für die Probleme seines Dorfes: Dem etwas trotteligen Herzog hilft er aus einer verzwickten Lage im Dorfbrunnen, Schmied und Herzog müssen von einem durch Haarwuchsmittel verursachten Schönheitswahn befreit werden, Mädchenherzen im Fanfieber werden zurückgewonnen, indem Castillo mit den neuen Klängen der Dancefloor-, House- und Rapmusik den Marktplatz richtig zum Toben bringt und noch vieles mehr. Kurz, Castillo und seine Freunde bringen Farbe in die graue Vorzeit.