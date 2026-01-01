Catch 22
Folge 1: Episode 1
44 Min.Ab 12
Der amerikanische Soldat John Yossarian dient während des Zweiten Weltkriegs seinem Vaterland. Er gehört der US-Luftwaffe an und fliegt täglich lebensgefährliche Einsätze. Er hofft auf ein baldiges Ende der Missionen, doch sein Vorgesetzter schickt Yossarian und dessen Kameraden immer wieder in den Kampf um Leben und Tod. Die einzige Möglichkeit, um nach Hause zurückkehren zu können, sieht der junge Mann in einer ehrenhaften Entlassung.
Alle Staffeln im Überblick
Catch 22
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama, Militär, Krieg
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.
Enthält Produktplatzierungen