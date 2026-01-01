Zum Inhalt springenBarrierefrei
Catch 22

Episode 1

ProSieben FUNStaffel 1Folge 1
Episode 1

Catch 22

Folge 1: Episode 1

44 Min.Ab 12

Der amerikanische Soldat John Yossarian dient während des Zweiten Weltkriegs seinem Vaterland. Er gehört der US-Luftwaffe an und fliegt täglich lebensgefährliche Einsätze. Er hofft auf ein baldiges Ende der Missionen, doch sein Vorgesetzter schickt Yossarian und dessen Kameraden immer wieder in den Kampf um Leben und Tod. Die einzige Möglichkeit, um nach Hause zurückkehren zu können, sieht der junge Mann in einer ehrenhaften Entlassung.

