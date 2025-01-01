Catch 22
Folge 2: Episode 2
46 Min.Ab 6
Der Soldat Yossarian hält dem Druck des Krieges nicht mehr stand. Er erträgt es nicht, fortwährend an der Schwelle des Todes zu stehen. Um endlich nach Hause zurückkehren zu können, müsste er für unzurechnungsfähig erklärt werden. Dabei gilt es für den jungen Mann allerdings, ein Paradoxon zu überwinden: Ein Soldat, der sein Leben verständlicherweise nicht aufs Spiel setzen will, kann nicht als verrückt eingestuft werden.
Alle Staffeln im Überblick
Catch 22
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama, Militär, Krieg
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.
Enthält Produktplatzierungen