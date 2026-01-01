Catch 22
Folge 4: Episode 4
42 Min.Ab 12
Nach einer Diskussion mit Yossarian steigt McWatt in seinen Flieger und verursacht gedankenlos einen schrecklichen Unfall, bei dem Kid Sampson sein Leben verliert. Daraufhin zerschellt seine Maschine an einem Berg. Vertreter des Militärs verhören Yossarian, um mehr über den Vorfall zu erfahren. Der Soldat gibt an, dass McWatt geisteskrank gewesen sein muss. Yossarian hat offiziell noch elf Kriegseinsätze in der Luft, die er nun so schnell wie möglich hinter sich bringen will.
