Catch 22
Folge 5: Episode 5
42 Min.Ab 16
Yossarian ist enttäuscht: Er war fest davon überzeugt, nach dem Abschluss aller geforderten Einsätze aus der Armee entlassen zu werden, doch sein Vorgesetzter verlangt weitere fünf Flüge von dem Soldaten. Dabei kommt einer seiner Kameraden ums Leben. Yossarian gibt sich die Schuld daran - und nicht nur er. Um sein Gewissen zu erleichtern, macht es sich der junge Mann zur Aufgabe, Natelys Verlobter persönlich vom Tod ihres Freundes zu berichten.
Catch 22
Genre:Historisches Drama, Militär, Krieg
Produktion:US, 2019
16
