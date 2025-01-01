Catfish - Verliebte im Netz
7 StaffelnAb 12
Sie schreiben, flirten und verlieben sich im Netz - aber haben sich noch nie gesehen. "Catfish - Verliebte im Netz" geht dem Geheimnis dieser digitalen Romanzen auf den Grund. Dabei reisen die Filmemacher Nev und Max quer durch die USA, um herauszufinden, wer wirklich hinter den Profilen steckt. Ist es die große Liebe oder nur eine perfekte Illusion? Zwischen Hoffnung, Lügen und dramatischen Enthüllungen bleibt kein Herz unberührt.
Genre:Reality, Dokumentation
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.