Vor TV
Cesar Millan: Better Human Better Dog - Bessere Menschen, bessere Hunde
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Vor TV
Cesar Millan: Better Human Better Dog - Bessere Menschen, bessere Hunde
Cesar Millan unterstützt verzweifelte Hundebesitzer beim Training ihrer Vierbeiner. Dabei hat der Hundeflüsterer alle Hände voll zu tun, denn während der Pandemie wurden so viele Hunde adoptiert wie nie zuvor. Gemeinsam mit Frauchen und Herrchen geht Cesar Problemfällen auf den Grund. Ziel seiner individuellen Trainingsmethoden ist ein harmonisches Miteinander.
Genre:Tiere, Pets, Reality
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH