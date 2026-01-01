Cheap Old Houses - Alte Häuser, neue Chance
1 StaffelAb 0
Cheap Old Houses - Alte Häuser, neue Chance
Ethan und Elizabeth Finkelstein haben ein besonderes Talent dafür, historische Häuser aufzuspüren, die nur darauf warten, wiederentdeckt zu werden. Gemeinsam reisen sie durchs Land, stöbern vergessene Gebäude auf und zeigen, wie viel Charme in alten Mauern steckt, selbst wenn der Preis erstaunlich niedrig ist. Mit einem feinen Blick für Geschichte und Potenzial begleiten sie Menschen, die den Mut haben, ein altes Haus zu retten - und erleben dabei, wie aus vernachlässigten Fundstücken wieder Orte mit Seele werden.
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
