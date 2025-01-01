Chef's Battle
1 Staffel Ab 12
In "Chef's Battle - Kitchen Knockout", präsentiert von Food-Creator Bernd Zehner, treten talentierte Hobby- und Profiköche in spannenden Duellen gegeneinander an. In jeder Folge kämpfen fünf Kandidaten in zwei Runden. Eine hochkarätige Jury, CrispyRob, Sturmwaffel, Holle, sowie Sterneköche wie Lisa Angermann, Alexander Wulf und Tristan Brandt, entscheidet, wer weiterkommt.
Copyrights:© 10er MediaLabs GmbH