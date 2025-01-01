Chorus Girls
Folge 1: Die Tanzgarderobe
44 Min.Ab 12
Der "Cirkusrevyen" macht sich bereit für eine neue Saison. Direktor Preben Kaas und seine Choreographin Tutter müssen nun schnellstens die passenden Tänzerinnen für ihre Revue-Show finden. Für die ehemalige Profitanzsportlerin Sussie ist das eine Chance, ihr Leben wieder in geregelte Bahnen zu bringen ...
