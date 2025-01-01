Chorus Girls
Folge 4: Journalisten in Hochform
45 Min.Ab 12
Im "Cirkusrevyen" kündigt sich die Presse an. Direktor Preben Kaas setzt alles daran, die Journalisten mit seiner neuen Show zu begeistern, damit in seinem maroden Betrieb endlich wieder die Kasse klingelt. Sussie beauftragt einen Rechtsanwalt, der ihr zu einer eigenen Wohnung verhelfen und ihr somit Abstand von ihrem aggressiven Ehemann geben soll.
Genre:Drama
Produktion:DK, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Distribution Ltd.