Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Chorus Girls

Henny muss gehen

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 6
Joyn Plus
Henny muss gehen

Henny muss gehenJetzt ohne Werbung streamen

Chorus Girls

Folge 6: Henny muss gehen

45 Min.Ab 12

Ganz Dänemark wird von einer Hitzewelle heimgesucht und im "Cirkusrevyen" bleiben die Besucher aus. Preben steht mit seiner Revue-Show kurz vor dem Bankrott und muss schnellstens eine Lösung finden. Kurzerhand macht er Diana zum neuen Captain der Tanzgruppe - obwohl sie nicht seine erste Wahl ist. Sussie macht sich derweil große Sorgen um die Gesundheit ihrer Tochter Rikke.

Alle Staffeln im Überblick

Chorus Girls
SAT.1 emotions
Chorus Girls

Chorus Girls

Alle 1 Staffeln und Folgen