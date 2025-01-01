Chorus Girls
Folge 6: Henny muss gehen
45 Min. Ab 12
Ganz Dänemark wird von einer Hitzewelle heimgesucht und im "Cirkusrevyen" bleiben die Besucher aus. Preben steht mit seiner Revue-Show kurz vor dem Bankrott und muss schnellstens eine Lösung finden. Kurzerhand macht er Diana zum neuen Captain der Tanzgruppe - obwohl sie nicht seine erste Wahl ist. Sussie macht sich derweil große Sorgen um die Gesundheit ihrer Tochter Rikke.
Chorus Girls
Genre:Drama
Produktion:DK, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Distribution Ltd.