SAT.1 emotions Staffel 1 Folge 7
Folge 7: Die Verhandlung

41 Min. Ab 12

Sussie gelingt die Flucht vor ihrem gewalttätigen Ehemann. Im "Cirkusrevyen" ist die Stimmung wegen der sinkenden Besucherzahlen weiterhin angespannt. Direktor Preben Kaas weiß nicht weiter und schikaniert seine Angestellten mit wilden Drohungen. Die Tänzerinnen lassen sich das jedoch nicht mehr gefallen, schließen sich zusammen und treffen gemeinsam eine folgenreiche Entscheidung ...

