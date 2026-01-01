Chorus Girls
Folge 7: Die Verhandlung
41 Min.Ab 12
Sussie gelingt die Flucht vor ihrem gewalttätigen Ehemann. Im "Cirkusrevyen" ist die Stimmung wegen der sinkenden Besucherzahlen weiterhin angespannt. Direktor Preben Kaas weiß nicht weiter und schikaniert seine Angestellten mit wilden Drohungen. Die Tänzerinnen lassen sich das jedoch nicht mehr gefallen, schließen sich zusammen und treffen gemeinsam eine folgenreiche Entscheidung ...
Alle Staffeln im Überblick
Chorus Girls
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:DK, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Distribution Ltd.