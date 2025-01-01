Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Chorus Girls

Wahre Freundinnen

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 8
Joyn Plus
Wahre Freundinnen

Wahre FreundinnenJetzt ohne Werbung streamen

Chorus Girls

Folge 8: Wahre Freundinnen

45 Min.Ab 12

Vor dem "Cirkusrevyen" wüten Demonstranten, die sich für Frauenrechte einsetzen. Sie versuchen gezielt, potenzielle Besucher der Revue-Show zu vertreiben. Die Tänzerinnen sehen, wie schlecht es um ihren Betrieb steht und setzen sich überraschend für ihren Chef Preben ein. Sussie steht vor einer schwierigen Entscheidung: Gibt es eine Zukunft für sie, Robert und die kleine Rikke?

Alle Staffeln im Überblick

Chorus Girls
SAT.1 emotions
Chorus Girls

Chorus Girls

Alle 1 Staffeln und Folgen