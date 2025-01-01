Chorus Girls
Folge 8: Wahre Freundinnen
45 Min.Ab 12
Vor dem "Cirkusrevyen" wüten Demonstranten, die sich für Frauenrechte einsetzen. Sie versuchen gezielt, potenzielle Besucher der Revue-Show zu vertreiben. Die Tänzerinnen sehen, wie schlecht es um ihren Betrieb steht und setzen sich überraschend für ihren Chef Preben ein. Sussie steht vor einer schwierigen Entscheidung: Gibt es eine Zukunft für sie, Robert und die kleine Rikke?
Genre:Drama
Produktion:DK, 2023
12
