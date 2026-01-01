Circus HalliGalli
1 StaffelAb 16
Willkommen in der Manege des Wahnsinns! In "CIRCUS HALLIGALLI" wird gelacht, gefragt, gelästert - und auch mal gesungen. Joko und Klaas feiern das Showbusiness - und parodieren es zugleich. Die Moderatoren laden wöchentlich nationale und internationale Stars in ihren "CIRCUS HALLIGALLI". In ihrer Show zeigen Joko und Klaas augenzwinkernd, was der Kern ihrer Unterhaltung ist: ein Kindergeburtstag für Erwachsene ...
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
16
