Clarice Starling - Das Erwachen der Lämmer
Folge 10: Verletzt
41 Min.Folge vom 12.04.2022Ab 16
Catherine ist im Begriff, etwas sehr Unüberlegtes zu tun. Clarice möchte sie aufhalten, doch dafür muss sie sich ihrem schlimmsten Albtraum stellen und den Buffalo Bill-Fall noch einmal aufleben lassen. Schnell sieht sie sich mit verschiedenen Familien-Schicksalen konfrontiert, was dazu führt, dass sich vor ihrem Auge Szenen aus ihrer eigenen Kindheit abspielen, die viele Fragen aufwerfen ...
Clarice Starling - Das Erwachen der Lämmer
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© MGM International Television Distribution