Clarice Starling - Das Erwachen der Lämmer

Entscheidung

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 13vom 19.04.2022
Entscheidung

Clarice Starling - Das Erwachen der Lämmer

Folge 13: Entscheidung

41 Min.Folge vom 19.04.2022Ab 12

Die FBI-Agenten zählen eins und eins zusammen und decken die perfiden Machenschaften auf, die hinter den Fluss-Morden stecken. Doch noch bevor das Team die Verantwortlichen dingfest machen kann, muss es Clarice zu Hilfe eilen, die in die Fänge der Kriminellen geraten ist und gemeinsam mit vielen anderen Frauen gefangen gehalten wird ...

Alle Staffeln im Überblick

