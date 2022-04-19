Clarice Starling - Das Erwachen der Lämmer
Folge 13: Entscheidung
41 Min.Folge vom 19.04.2022Ab 12
Die FBI-Agenten zählen eins und eins zusammen und decken die perfiden Machenschaften auf, die hinter den Fluss-Morden stecken. Doch noch bevor das Team die Verantwortlichen dingfest machen kann, muss es Clarice zu Hilfe eilen, die in die Fänge der Kriminellen geraten ist und gemeinsam mit vielen anderen Frauen gefangen gehalten wird ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MGM International Television Distribution