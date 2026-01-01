Clever! - die Show, die Wissen schafft
8 StaffelnAb 12
8 StaffelnAb 12
Clever! - die Show, die Wissen schafft
Wie öffnet man eine Weinflasche ohne Korkenzieher? Warum fällt das Butterbrot eigentlich grundsätzlich auf die beschmierte Seite? Oder: Wie lässt sich ein Ei in der Mikrowelle kochen, ohne dass es platzt? Barbara Eligmann und ihr "wissenschaftlicher Experte" Wigald Boning gehen in der Science-Show "CLEVER - Die Show, die Wissen schafft" diesen und anderen Fragen des Alltags nach ...
Genre:Gaming, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Sat.1
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