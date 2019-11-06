Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
SexsüchtigJetzt ohne Werbung streamen
Code 37
Folge 1: Sexsüchtig
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die 35-jährige Headhunterin Kristien Devadder wird tot in ihrem Hotelzimmer in Gent gefunden. Alles deutet darauf hin, dass sie beim Sex so lange stranguliert wurde, bis sie starb. Die neue Chefermittlerin der Sittenpolizei, Hannah Maes, übernimmt den Fall mit ihrem Team. Dieses steht seiner neuen Chefin und ihren Methoden zunächst skeptisch gegenüber. Während der Ermittlungen wird klar, dass Kristien Devadder sexsüchtig war und ein Doppelleben führte. Einerseits war sie verheiratet und hatte eine vierjährige Tochter, andererseits hielt sie sich mehrere Liebhaber. Hannah und ihr Team gehen der Frage nach, wen Kristien im Hotelzimmer traf. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
Alle Staffeln im Überblick
Code 37
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12