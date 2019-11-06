Zum Inhalt springenBarrierefrei
Code 37

Staffel 1Folge 11vom 06.11.2019
Der Tennislehrer

Folge 11: Der Tennislehrer

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Els De Backer meldet erst zwei Wochen nach der Tat, dass sie vergewaltigt wurde. Sie erzählt Hannah Maes und ihrem Team von der Sittenpolizei widerwillig, dass sie auf dem Parkplatz des Water Sport Centers zu Boden geschlagen wurde. Als ihr Bewusstsein wiederkam, lag sie neben ihrem Auto. Ihre Kleider waren zerrissen und ihr Höschen ebenfalls. Allerdings erinnert sie sich nicht mehr an die Vergewaltigung selbst und kann keine Informationen zum Täter liefern. Und wenn Nina, eine Bekannte aus dem Tennisclub, sie nicht dazu überredet hätte, hätte sie die Tat gar nicht gemeldet. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG

Code 37

